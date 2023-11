Genova. Incidente poco prima delle 13 in via XII Ottobre, all’altezza delle strisce pedonali. Coinvolti due scooter e due auto, che per motivi ancora da accertare sono entrati in collisione.

Ad avere la peggio, come quasi sempre accade, le persone a bordo dello scooter: un uomo che viaggiava solo e due ragazze, una delle quali ha riportato una ferita piuttosto seria a una gamba dopo che il mezzo è finito incastrato le due auto. Soltanto danni per le vetture, compresa un’altra parcheggiata contro cui è finito uno degli scooter.

Tutti e tre i feriti sono stati accompagnati all’ospedale San Martino dalle ambulanze intervenute sul posto. Presenti anche le pattuglie della polizia locale per i rilievi e la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente. Inevitabile il temporaneo blocco della circolazione per consentire soccorsi e accertamenti.