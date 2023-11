La truffa dei falsi biglietti Trenitalia, la Polizia Postale lancia l’allarme: come difendersi

Genova. Siti che richiamano in tutto e per tutto la grafica di Trenitalia, ma che non hanno nulla di ufficiale e nascondo in realtà tentativi di truffa. In vista delle imminenti vacanze natalizie, la Polizia Postale lancia l’allarme su una nuova tipologia di raggiro in cui potrebbero cadere le persone che hanno intenzione di acquistare un biglietto online per raggiungere amici e parenti o per spostarsi in giro per l’Italia a bordo dei treni.

Gli investigatori della Postale, impegnati in un costante monitoraggio delle varie attività online e degli escamotage messi a punto dai truffatori, hanno individuato la nuova truffa nelle ultime settimane. I truffatori sfruttano domini creati per ingannare le vittime che ricalcano in tutto e per tutto la piattaforma originale Trenitalia, dai colori al font, difficili da riconoscere perché i contenuti del sito, gli orari e le tariffe sono verosimili. Solitamente vengono annunciate offerte, sconti e improbabili carte regalo, annunci che vengono diffusi solo sui social network o condivisi sulle chat e di cui non vi è traccia sul sito ufficiale Trenitalia.

L’unico elemento che potrebbe mettere in allarme chi acquista è l’uso della lingua inglese nella maschera per l’inserimento dei dati. Il problema è che se ci si accorge di questo dettaglio, è facile cadere nella trappola, inserire i dati della carta di credito e ritrovarsi con i conti correnti svuotati.

Il consiglio della Polizia Postale è quindi quello di verificare sempre la url del sito – la stringa di parole che identifica il sito, appunto – prima di procedere all’acquisto, e di non utilizzare mai link allegati a sms, e-mail o annunci pubblicati su social network per raggiungere il sito di Trenitalia. Che è l’unico sicuro su cui completare l’acquisto.