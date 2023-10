Falsificano identità per avere assicurazioni più vantaggiose, due denunciati per truffa

Tigullio. I carabinieri di Santa Margherita Ligure hanno denunciato due persone du 35 e 60 anni, italiani, accusati dei reati di falsità materiale, sostituzione di persona, truffa in concorso e ricettazione.

I due uomini, entrambi con precedenti per reati dello stesso tipo, lo scorso 12 ottobre si sono rivolti a un’agenzia assicurativa di Rapallo per stipulare polizze assicurative RCA per conto di alcuni parenti residenti in provincia di Savona.

L’impiegata ha capito che c’era qualcosa di strano perché il software dell’assicurazione rilevava delle incongruenze sui dati forniti. La donna, ricordando anche di un vademecum di consigli contro le truffe redatto proprio dai carabinieri, si è rivolta al militari dell’arma.

Tempestivo è stato l’arrivo della pattuglia che ha bloccato i due malfattori ancora all’interno dell’esercizio e impedendo loro di portare a ulteriori conseguenze il tentativo di truffa.

Un rapido accertamento ha infatti consentito agli inquirenti di verificare che le copie dei documenti presentati all’operatrice erano stati falsificati, modificando la città di residenza dei beneficiari. Il tutto al fine di ottenere polizze assicurative a condizioni economicamente più vantaggiose, rispetto a quelle praticate nella località di effettiva dimora dei proprietari dei veicoli.