“Suo nipote ha avuto un incidente, deve pagare la cauzione”: anziana truffata a Cornigliano

Genova. Ancora un’anziana truffata con la tecnica del parente in carcere e bisognoso di denaro per uscire. Questa volta il raggiro è stato portato a termine a Cornigliano, vittima una donna di 88 anni che è stata contattata prima al telefono, come spesso accade in questi casi.

La donna, che ha poi chiamato la polizia per denunciare il fatto, ha riferito di avere ricevuto una telefonata da una persona che si è presentata come appartenente alle forze dell’ordine, che le ha detto che il nipote era stato arrestato dopo un incidente ed era in carcere. Si è sentita quindi chiedere 8.000 euro a titolo di “cauzione”, e ha accettato di consegnare i soldi a un uomo che si sarebbe poi presentato alla sua porta.

Quando il truffatore è arrivato, la pensionata gli ha dato i gioielli che aveva in casa. L’uomo li ha presi e si è allontanato: quando la vittima ha capito di essere stata vittima di un raggiro era ormai troppo tardi. Sull’episodio adesso indaga la polizia.