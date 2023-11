Antenna di 12 metri in arrivo tra i palazzi di Sturla, residenti sul piede di guerra: “Raccolte 180 firme in due giorni”

Genova. Una nuova antenna dedicata alla telefonia mobile sarà installata nelle prossime settimane sul tetto di un condominio di via Duse, nel cuore di Sturla. L’impianto servirà per la nuova tecnologia 5G e sarà operativo a pochi metri di distanza da altri palazzi. Per questo motivo una parte dei residenti della zona ha “disotterrato l’ascia di guerra”, attivandosi per cercare di fermare questa installazione.

“Abbiamo raccolto circa 180 firme in appena due giorni”, raccontano a Genova24 i promotori dell’iniziativa che hanno successivamente inviato una pec alle istituzioni cittadine – Comune, Municipio e Arpal – per manifestare tutte le proprie paure e perplessità sul progetto.

“Sarà installata sul tetto del civico 41 – raccontano – ma ovviamente impatterà su tutto il quartiere. Il nostro timore principale è l’impatto che potrà avere sulla nostra salute. Oggi la letteratura scientifica sul tema ha molto lacune, in un senso e nell’altro, ma crediamo che debba essere utilizzata la maggior cautela possibile per quanto riguarda questi impianti, a prescindere dalle normative sul tema. E tutelare tutte le persone, soprattutto quelle più fragili”.

Il civico 41 di via Duse, dove potrebbe sorgere l'antenna

Oltre alla questione legata ai dubbi sulle possibili ricadute sulla salute, “prioritaria per tutti i cittadini della zona”, a far muovere i residenti è anche l’impatto visivo che questa installazione avrà sul quartiere. “Il civico 41 è stato scelto per via della sua posizione leggermente rialzata rispetto ai palazzi circostanti – spiegano – e visto che si tratterà di un’antenna di circa 12 metri, sarà visibile da ovunque, di fatto compromettendo il paesaggio della zona“.

Ma non solo: “In ultimo crediamo che questo enorme traliccio che sarà montato sul tetto del palazzo possa in qualche modo determinare anche una svalutazione immobiliare della zona – sottolineano i cittadini – con tutte le conseguenze del caso per chi ha investito tanto sulla propria casa”. Per questo motivo nella lettera che ha accompagnato la richiesta di rivedere il progetto, sottoscritta appunto da oltre cento residenti, il gruppo di cittadini si è riservato di intraprendere azioni legali per tutelare il proprio patrimonio. Immobiliare ma anche e soprattutto di salute.