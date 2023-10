Antenna 5G a Promontorio, il comitato rilancia: “Nessuna soluzione tampone, smantellare l’impianto”

Genova.”Chiediamo la totale tutela del paesaggio e di ciò che appartiene al cittadino attraverso lo smantellamento della stazione radio base e ripristino nelle condizioni originali, per noi unica soluzione percorribile. Come potremmo accettare un progetto che non doveva essere portato a termine ancora prima di essere approvato?”.

Queste le parole del Comitato Promontorio&Belvedere, che in una nota stampa ha messo in chiaro quali sono le aspettative dei residenti e che per loro non esiste una soluzione “win-win“: l’ipotesi, al momento solo ventilata tra le righe, che abbassando l’altezza dell’antenna o rifacendo le pratiche burocratiche con il ‘rendering giusto’ si possa procedere, non va bene agli abitanti. L’unica soluzione per chi vive a Promontorio è l’opzione zero.

“Noi cittadini e abitanti di promontorio ci teniamo a ringraziare il comune per quanto fatto sino ad ora e allo stesso tempo vorremmo dare voce alla nostra preoccupazione verso le fasi successive: ci chiediamo cosa accadrà, quale sarà l’epilogo e se ci sarà la reale volontà di rimediare. Non sappiamo con certezza la riposta a questi quesiti ma sappiamo una cosa: il nostro borgo con la sua semplicità e la sua storia millenaria entrata a far parte dei cuori di moltissimi Genovesi di moltissimi Liguri e di tanti cittadini di fuori regione”.

“Mai avremmo pensato di essere contattati per avere aggiornamenti, ricevere pareri, sostegno e partecipazione alla difesa del “luogo del cuore”. E’ in nome di queste persone e di tutti gli abitanti promontorio che decidiamo di ribadire con grande fermezza che non accetteremo soluzioni tampone. Non pretendiamo di far cambiare idea con le parole scritte, ms siamo certi che facendo una passeggiata lungo promontorio vi renderete conto che l’errore progettuale non risiede solo sull’altezza ma si basa sul non rispetto del luogo del cittadino, nessuna parziale correzione potrà rimediare a questo. C’è un solo modo. A voi.”