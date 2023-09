Supermercato sotto la rotonda di Carignano, dopo le demolizioni parte il cantiere per la nuova Conad

Genova. Sono in fase di ultimazione le demolizioni previste nel complesso della cosiddetta rotonda di Carignano, demolizioni necessarie per la realizzazione del nuovo supermercato Conad il cui progetto prevede anche altre aree commerciali, parcheggi e riqualificazioni. In questi giorni, infatti, le ruspe hanno praticamente completato la rimozione delle vecchie strutture che occupavano l’area, predisponendo la zona per le prossime fase di cantiere.

Il progetto, firmato dallo studio genovese Ferrera Architetti, è stato presentato dalla Pix Development, già vincitrice del bando per la cessione dell’ex Mercato del Pesce, azienda si occupa, tra le altre cose, di investimenti immobiliari per la catena di grande distribuzione alimentare Conad. Nel progetto il lotto A, cioè l’area di levante oggi occupata in parte dall’associazione tassisti, è prevista la costruzione di due strutture di vendita di media dimensione: la prima, alimentare, da 1800 metri quadrati, con una superficie netta di 1000 metri quadrati, mentre la seconda, non alimentare, da 900 metri quadrati di superficie utile per 750 di superficie netta.