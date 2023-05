Carignano, dalla giunta comunale il via libera per la riqualificazione della rotonda

Genova. Approvato dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Mario Mascia, lo schema di convenzione per il progetto di riqualificazione della cosiddetta Rotonda di Carignano.

«Si tratta di un progetto unitario di riassetto di una zona di pregio che verrà finalmente risistemata – spiega l’assessore Mascia – la riqualificazione comprende quattro aree di intervento, da ponente della Rotonda a levante, fino al piazzale San Francesco d’Assisi e al Poggio della Giovine Italia. L’impresa aggiudicataria dell’area sulla base di una gara a evidenza pubblica si impegna a realizzare opere pubbliche di risanamento e riqualificazione delle due aree oggi degradate poste rispettivamente a ponente e a levante della Rotonda, dove – oltre agli interventi privati – è prevista l’esecuzione di una serie coordinata e articolata di opere di interesse pubblico in parte costituenti urbanizzazioni, quali l’adeguamento della viabilità all’intersezione tra corso Saffi e via Rivoli, un percorso di collegamento pedonale tra area di ponente e di levante, la riqualificazione del marciapiede di Corso Saffi lato mare, spazi destinati a verde pubblico e d’arredo, aree verdi in copertura agli edifici privati, nonché 70 stalli per parcheggi a servizio gratuito del quartiere nelle ore notturne. Fanno parte del complessivo intervento la riqualificazione del piazzale San Francesco D’Assisi e del Poggio della Giovine.

«Con questa operazione – spiega l’assessore Mascia – la città avrà un ritorno in termini di rigenerazione urbana, di opere pubbliche di riqualificazione di circa 2.200.000 euro, mentre gli introiti pecuniari ammontano complessivamente a circa 1.300.000 euro».