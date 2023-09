Frana a Struppa, via Trossarelli riapre a senso unico alternato

Genova. È stato riaperto lunedì mattina il tratto di via Trossarelli, a Struppa, dove nella notte tra giovedì e venerdì, a causa del maltempo, si è verificata una frana che ha lasciato semi isolate 80 famiglie.

Gli operai del Comune hanno lavorato negli ultimi giorni alla rimozione dei detriti e dei blocchi di cemento precipitati sulla strada a causa del crollo di un muro privato, e a partire da lunedì mattina il tratto di strada interessato dal cedimento è stato riaperto a senso unico alternato, senza limitazioni di orario.

Si tratta però di una riapertura temporanea, perché – come fa sapere il Municipio – da martedì 26 settembre inizieranno i lavori di ripristino e messa in sicurezza del muro e della strada, che comportano la chiusura dalle 9 alle 16. In questa fascia oraria, i residenti potranno raggiungere le loro abitazioni solo tramite la creuza pedonale di San Cosimo di Struppa, che permette di bypassare la zona del crollo.