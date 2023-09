Dispersi in mare davanti a Genova, recuperato un cadavere: accertamenti in corso

Genova. Non arrivano buone notizie in merito alle ricerche dei due dispersi nel mare davanti al levante genovese.

La guardia costiera e i vigili del fuoco hanno trovato un cadavere al largo della Foce e, dopo gli opportuni accertamenti, probabilmente confermeranno che si tratta del corpo di uno dei due quarantenni che ieri sera sono stati persi di vista nella zona di Pieve Ligure.

Proprio negli stessi minuti in cui è in partenza la Millevele, che vedrà in mare nello stesso specchio acque oltre 200 imbarcazione, gli operatori stanno effettuando il recupero.

Proseguono le ricerche del secondo disperso, con condizioni meteomarine ancora difficile, tra le onde e il forte vento.

L’allarme per la scomparsa dei due, un 41enne e un 44enne, un polacco e un ucraino, sono scattate ieri sera quando un altro amico si è reso conto che, dopo un bagno in mare dagli scogli di Pieve, non erano tornati a riva. Probabile che si siano trovati in difficoltà a risalire a terra per via delle onde.

Le ricerche sono partite immediatamente con elicotteri e motovedette e sono proseguite fino alle 3 del mattino, ma senza esito, per riprendere dopo l’alba. Ora si prosegue a battere lo specchio acqueo alla ricerca del secondo uomo, ma le speranze di trovarlo vivo sono quasi a zero.