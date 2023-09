Elicotteri e motovedette in azione davanti al levante di Genova, due uomini dispersi in mare

Genova. Sono andate avanti fino alle 3 del mattino, ma senza alcun esito, e sono riprese poco dopo l’alba, nel mare davanti al levante di Genova, le ricerche di due persone disperse da ieri.

Guardia costiera, vigili del fuoco e carabinieri sono impegnati a trovare due uomini di 41 e 43 anni, di nazionalità polacca. Si trovavano sulla scogliera sotto la stazione di Pieve Liguri con altri amici che però li hanno persi di vista. Non vedendoli tornare, in serata, hanno dato l’allarme.

Il timore è che i due si siano tuffati e non siano riusciti a risalire gli scogli a causa delle forti onde di Libeccio che stanno sferzando la costa. La speranza è che si siano messi in salvo ma per qualche motivo non si siano riusciti a mettere in contatto con gli amici.

Le ricerche riprendono stamani con condizioni meteo leggermente più favorevoli. Ma il vento destinato a girare a tramontana potrebbe complicarle. Inoltre nello specchio acqueo davanti a Genova e al levante è in programma lo svolgimento della regata Millevele.