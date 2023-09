Corso Europa, il limite di velocità a 60 km/h diventa definitivo (con alcune eccezioni)

Genova. A un anno dall’inizio della sperimentazione diventa definitivo il limite di velocità a 60 chilometri orari in corso Europa, con la sola eccezione delle strettoie in corrispondenza di alcune fermate dei bus in cui resta in vigore il limite dei 30 chilometri orari. Lo prevede un’ordinanza emessa negli scorsi giorni dal Comune di Genova.

Una rivoluzione varata nel 2022 partendo dalla considerazione che i sistemi di controllo elettronico della velocità, un tutor e tre autovelox fissi, avevano dati buoni esiti, permettendo una riduzione del numero degli incidenti ma anche delle sanzioni. La strada infatti “è monitorata costantemente da dispositivi di rilevamento di velocità, media e puntuale, che hanno garantito una maggiore sicurezza stradale, diminuendo la media della velocità percorsa sul tratto di corso Europa e, di conseguenza, l’incidentalità”, come si legge anche nelle premesse della nuova ordinanza.

Dunque dall’incrocio con via Benedetto XIV fino al raccordo con via Donato Somma il limite è ovunque a 60 km/h, tranne i seguenti tratti che restano a 30 km/h.

• Direzione Levante:

a. Dal civ. n. 63 N. al civ. 91 N.

b. Dall’intersezione con la via Scribanti, per un tratto di 80 mt.;

c. Dal civ. n. 313 N. al civ. 335 N.;

d. Dalla via Isonzo al civ. n. 409 N.;

e. Dal civ. n. 663 N. al civ. 720 N.;

f. Dal civ. n. 799 N al civ. 840 N.

• Direzione Ponente

a. Dal civ. n. 752 N. al civ.674 N.;

b. Dal civ. n. 444 N. alla scalinata che adduce a via Vigo/Via dell’Ombra;

c. Dal civ. n. 308 N. al civ.274 N.

d. Dal P.I. F7 e F9 sino all’intersezione con la via Mosso;

e. Dal civ. n. 752 N. al civ.67

Il primo tutor, solo in direzione Levante, è collocato all’altezza dell’ufficio postale subito dopo l’incrocio con via Isonzo e via Timavo: in quel punto il limite era in origine fissato a 50 km/h, mentre oggi è uniformato a 60 km/h. Gli altri due, uno per carreggiata, sono posizionati in corrispondenza del cavalcavia di via Carrara (limite 60 km/h). Un terzo autovelox è posizionato in zona San Martino, sempre in direzione Levante, all’altezza di via Tagliamento poco prima dello stadio Carlini.