Tamponamento sulla Statale a Bargagli, tre feriti: uno al Villa Scassi in codice rosso

Bargagli. Incidente nel pomeriggio di lunedì a Bargagli, lungo strada statale 45 della val Trebbia, dove tre auto si sono tamponate per ragioni ancora da accertare.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso della pubblica assistenza Molassana e della Croce Verde di San Gottardo, insieme con l’automedica, che hanno soccorso tre persone. Una è stata accompagnata in codice rosso al Villa Scassi, le altre due sono state medicate sul posto.

Presenti anche i vigili del fuoco, che non sono però dovuti intervenire – gli occupanti delle auto sono riusciti a uscire autonomamente dagli abitacoli – e i carabinieri per gli accertamenti. La dinamica dell’incidente, come detto, è da accertare.