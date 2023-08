Allerta e allagamenti, Lodi (Pd): “Per Bucci non è successo nulla, ma ci sono gravi ritardi sulla messa in sicurezza”

Genova. “Ascoltando le parole del sindaco Bucci sembra quasi che non parlando dei problemi essi non esistano. Facendo il punto su quanto accaduto per le forti piogge e vento nei quartieri di Genova viene negata ogni evidenza invece conseguenza di una messa in sicurezza del territorio ancora indietro rispetto ai tempi”.

Questo il commento della consigliera comunale del Partito Democratico Cristina Lodi al commento del sindaco Bucci degli eventi avvenuti in città durante l’allerta meteo: “E parto dalla bassa Val Bisagno. Guardando quanto accaduto, gli allagamenti avvenuti e i danni a seguire, sembra riduttivo parlare di malfunzionamento di tombini e caditoie: mancano ancora all’appello la realizzazione definitiva delle opere di messa in sicurezza relative a i rii che scendono da Camaldoli e da Santa Tecla e in particolare il rio Noce e il mini scolmatore del Rovare. Questa ultima opera finanziata attraverso il piano Italia Sicura che nel 2020 Regione Liguria diceva essere pensata da concludersi entro il 2022 è ancora incompleta e il quartiere si allaga. Chiederò nel prossimo consiglio Comunale con una interrogazione urgente a che punto sono le opere di messa in sicurezza che coinvolgono i due rii sapendo che fino a quando non si completeranno tutte le opere previste ormai molti anni fa con soldi e finanziamenti stanziati, la bassa val Bisagno non dormirà mai sonni tranquilli. E questa mattina mentre i cittadini si sono trovati costretti a contare di nuovo danni ingenti , AMIU, ASTER e tecnici non pervenuti”.

“Forse per questo che per il sindaco Bucci non è successo niente: basta non vedere così da non sapere. Le richieste delle opere di messa in sicurezza a partire dallo scolmatore del Fereggiano sono state pensate , volute e avviate da giunte regionali e comunali di centro sinistra e volute da Governi di centro sinistra – conclude – Ricordo anche come l’amministrazione municipale precedente anch’essa di centro sinistra con Massimo Ferrante presidente ha lottato in maniera costante per ottenere quanto dovuto al territorio in questi ultimi anni di rallentamenti e mancate esecuzioni. Oggi constatiamo grandi e gravi ritardi tutti ormai dovuti a governi e giunte comunali e regionali di centro destra ”