Amiu, Ecovan cresce: +25% di rifiuti conferiti: “Vogliamo ottimizzare il servizio venendo incontro al cittadino”

Genova. “Per Amiu Genova Ecovan è un investimento e i numeri che abbiamo, con una crescita costante dal 2019 a oggi, ci dicono che stiamo andando nella direzione giusta”. A parlare è Giovanni Battista Raggi, presidente di Amiu Genova, che annuncia come la società sia sempre più impegnata nel potenziare e migliorare un servizio che sta contribuendo a evitare l’abbandono sconsiderato di rifiuti ingombranti o pericolosi.

Anche perché non ci sono praticamente scuse. Ecovan oggi è presente in maniera capillare sul territorio cittadino. “Siamo arrivati a 58 partendo da 47 di tre anni fa – continua Raggi – i camioncini ora sono presenti in maniera massiva abbastanza su tutti i nove municipi, poi ci sono delle piazze che rendono di più, alcune più frequentate e altre meno rilevanti, ma vogliamo capire quali siano le dinamiche e ottimizzare le presenze rispetto a collocazione delle piazze e calendario”.

Ecovan è di fatto un’isola ecologica mobile per la raccolta dei rifiuti di provenienza domestica ingombranti, pericolosi e dei piccoli Raee, oggetti elettronici. E’ presente alla mattina dalle 7.30 alle 11.30 e al pomeriggio dalle 13.30 alle 17.30 nelle piazze e nei giorni indicati dal programma disponibile sul sito internet di Amiu Genova.

Dal 2019 al 2023, secondo dati ufficiali, il numero di piazze Ecovan disponibili per l’utenza sul territorio di Genova è aumentato passando da 47 a 58 spot (+23%).

Le piazze Ecovan a Genova in città sono distribuite nei vari municipi (12 nel Centro Est, 11 nel municipio Levante, 3 nel Centro Ovest, 8 nella Bassa Val Bisagno, 4 nella Media Val Bisagno, 3 in Valpolcevera, 7 nel Medio Ponente, 5 nel Ponente e Medio Levante). In alcuni casi le frequenze dell’Ecovan sono quindicinali in altre settimanali.

“La cosa più importante è che i cittadini capiscano che abbandonare un frigorifero, una lavatrice, un materasso o altri rifiuti di questo tipo vicino al cassonetto e non in maniera regolare non è un bene per nessuno – osserva Raggi – poi debellare totalmente il fenomeno degli abbandoni è complicato ma abbiamo registrato una diminuzione delle criticità che, ribadisco, sono tali in tutte le zone della città”.

Negli ultimi anni Amiu ha assistito a un aumento costante nei volumi del conferimento agli Ecovan, tra il 2022 e il 2023, in base al dato medio mensile relativo ai mesi da gennaio a maggio (285 tonnellate al mese) si registra un incremento del 25% rispetto alla media dell’anno precedente.

Nei primi cinque mesi del 2023, secondo i dati dell’azienda partecipata, la media totale maggiore è risultata nella zona del Medio Levante (51,9 tonnellate), seguita dalle 31,1 del Levante e dalle 23,8 tonnellate del Centro Ovest. Fanalino di coda il ponente, con 7 tonnellate conferite.

Le “piazze” più sfruttate dai cittadini sono state quelle di piazza Galileo Ferraris a Marassi, di piazza Palermo alla Foce e di via Isonzo nel Levante. A stretto giro il punto di Corso Firenze e quello di Quinto/Ruzza.

“Non è cosa banale – spiega il presidente di Amiu – capire come mai in certi posti Ecovan funzioni meglio ma cerchiamo di studiare quali possono essere le abitudini, spesso molto dipende dalla vicinanza o meno di un’isola ecologica, abbiamo fatto un sondaggio che ci servirà anche a comprendere quali possano essere le migliorie da apportare”

Nell’ambito del progetto EfficaCity finanziato dalla Regione Liguria con fondi Por Fesr e realizzato da Amiu in collaborazione con Università di Genova Dipartimento di Architettura e Design e altri partner, è stata realizzata un’indagine sul servizio tra personale Amiu e tra i cittadini.

Al questionario rivolto agli utenti (diffuso in maniera digitale nel settembre 2021) hanno risposto 343 persone. Un altro questionario è stato distribuito in loco nei punti di sosta Ecovan e nelle isole ecologiche a 342 persone. Su un punteggio da uno a cinque, il servizio ha avuto una votazione di 4,42. In base alle interviste i punti di debolezza maggiore hanno riguardato la frequenza più che la collocazione dei camioncini.

Amiu organizza anche giornate speciale di diffusione del servizio, come quelle di Sbarazzo partite in primavera ad Arenzano e Cogoleto ed estese in estate alla Val Trebbia come quella del 1 luglio a Torriglia. Si tratta di giornate appositamente dedicate al ritiro gratuito di mobili, piccoli e grandi elettrodomestici, rifiuti pericolosi (come residui di vernice, olio esausto da cucina o per frittura, pile etc etc). La seconda giornata sarà a Montebruno sabato 29 luglio per concludere a Gorreto quando l’isola ecologica mobile sarà presente nel parcheggio centrale sabato 26 agosto. L’orario di tutti e tre gli appuntamenti sarà al mattino dalle 9 alle 12 e al pomeriggio dalle 14 alle 17.