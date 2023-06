Elettrici e silenziosi, i nuovi mezzi leggeri di Amiu per il centro storico: “Rinnovamento totale entro un anno”

Genova. Amiu Genova ha presentato questa mattina in piazza Fontane Marose i 45 nuovi mezzi elettrici, affiancati dall’implementazione delle autorimesse con nuove colonnine di ricarica, grazie a 3 milioni di euro di fondi PON Metro, e destinati a essere utilizzati nel centro storico di Genova. Insieme al presidente di Amiu Giovanni Battista Raggi, gli assessori comunali all’Ambiente Matteo Campora e ai Centri storici Mauro Avvenente e il presidente del municipio Centro Est Andrea Carratù.

“Per ora partiamo con i mezzi in grado di portare fino a 35 quintali – spiega Raggi – purtroppo per quanto riguarda i compattatori di grandi dimensioni dobbiamo attendere che il mercato sia pronto, ad ogni modo l’obbiettivo è arrivare al passaggio totale all’elettrico con i mezzi inferiori ai 35 quintali entro un anno”.

Si parte con 23 veicoli leggeri elettrici allestiti con attrezzatura per la raccolta dei rifiuti; 4 veicoli leggeri elettrici allestiti con cassone ed attrezzatura per il lavaggio strade e marciapiedi; 4 veicoli leggeri elettrici allestiti con cassone da utilizzare per la raccolta dei rifiuti ingombranti; 4 spazzatrici tra piccole e medie a cui si aggiungeranno una decina di ciclocarri sempre ad alimentazione elettrica.

“Un altro sforzo importante nella direzione di un sistema di raccolta dei rifiuti in città, e in particolare nel nostro centro storico, più efficiente dal punto di vista operativo e dell’impatto ambientale – dice l’assessore all’Ambiente del Comune di Genova Matteo Campora – la sinergia con Amiu continua a dare i suoi frutti, anche sul fronte della transizione elettrica che porta benefici importanti a dipendenti dell’azienda, cittadini e turisti in termini di una migliore qualità dell’aria, minori emissioni di anidride carbonica e una riduzione dei costi legati all’utilizzo dei carburanti tradizionali”.

L’assessore ai Centri storici Mauro Avvenente aggiunge: “Con questo intervento prosegue il percorso che la nostra amministrazione, di concerto con Amiu e i suoi valenti operatori, ha voluto intraprendere con la finalità di migliorare look, decoro e vivibilità dei nostri caruggi, tra le zone più affascinanti e attrattive della nostra splendida città: uno scrigno di bellezza da tutelare e valorizzare dal punto di vista turistico, con vantaggi a 360 gradi anche per i residenti”.

“Un investimento di quasi 3 milioni di euro che migliorerà la qualità di vita dei residenti del centro storico, dei turisti che lo animano e dei dipendenti Amiu che ci aiutano a renderlo sempre più pulito, accogliente e confortevol”, sottolinea il presidente del municipio Centro Est Andrea Carratù

Con l’arrivo dei nuovi mezzi Amiu attuerà una riduzione in termini di emissioni di CO2 da energia derivante da fonti rinnovabili di circa 179.600 kg di CO2 non emessa a cui si affiancherà – da prime stime – un risparmio economico in termini di spese di carburanti pari a circa 40mila euro all’anno.

“L’evoluzione del nostro parco mezzi offre molti vantaggi che passano dalla riduzione delle emissioni di gas serra al risparmio sui costi del carburante – spiega il presidente di Amiu Genova Giovanni Battista Raggi – in generale, l’utilizzo di veicoli elettrici dimostra l’impegno di AMI nella sostenibilità ambientale, oltre a permettere un miglioramento della qualità dell’aria sia nelle aree di lavoro sia nelle strade della nostra città, con benefici per i cittadini e anche per i nostri dipendenti”.

Per quanto riguarda le infrastrutture, sono stati realizzati gli impianti dedicati all’alimentazione elettrica con diverse postazioni di ricarica. E stato costruito un nuovo impianto con 24 postazioni di ricarica monofase nel parcheggio Marina Park, a cui si aggiunge un altro ampliamento dell’impianto in via Madre di Dio nell’unità territoriale “Centro Commerciale” con 12 postazioni di ricarica, di cui 10 monofase e 2 trifase, oltre a 2 nuove postazioni di ricarica trifase per un totale di 200 kW di potenza impegnata.

II costo totale dell’investimento è stato di circa 2,8 milioni di euro, a cui si aggiungono circa 120mila euro per l’adeguamento delle postazioni di ricarica e la realizzazione degli impianti, per un totale di quasi 3 milioni di euro finanziati dal progetto REACT EU – PON Metro Città Metropolitane 2014-2020 – Azione 6.1.4 Qualità dell’ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici – Scheda GE6.1.2.g.