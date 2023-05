Rifiuti, Amiu accelera sull’organico: “Obiettivo 30mila tonnellate entro la fine del 2023, ecco come”

Genova. “Ma lei lo sa che nel 1930 a Genova si raccoglievano 35mila tonnellate di materiale organico? Vero, erano altri tempi, c’erano gli spazzini che passavano casa per casa, si riducevano gli sprechi al massimo, ma questo è un esempio per dire che il nostro obiettivo per il 2023 non è fantascienza, è sfidante ma alla portata, se tutti, cittadini compresi, faranno la loro parte”.

A parlare è Giovanni Battista Raggi, presidente Amiu Genova, la partecipata del Comune di Genova che si occupa della gestione del ciclo dei rifiuti. L’obiettivo per il 2023, quello “bello e possibile”, è di arrivare a raccogliere 30mila tonnellate di organico.

Alla fine del 2022 la quota annuale è stata di 19.366 tonnellate. “Ma nei primi mesi di questo anno abbiamo già registrato un importante incremento, che ci fa ben sperare – continua Raggi – da gennaio ad aprile abbiamo notato un aumento della frazione in termini assoluti di circa il 50% rispetto agli stessi mesi dello scorso anno”.

La frazione dell’organico non è affatto residuale come qualcuno potrebbe immaginare. Rappresenta il 16,1% della raccolta differenziata di Amiu Genova. Aumentare questa percentuale significherebbe non solo migliorare il ciclo dei rifiuti da un punto di vista ambientale ma renderlo anche economicamente più sostenibile. Con benefici per l’azienda, certo, ma con riflessi diretti anche sulle tasche dei cittadini attraverso una riduzione della Tari, la tassa sui rifiuti.

“Il trattamento del rifiuto indifferenziato ci costa circa 140 euro a tonnellata, quello dell’organico, inviato ai centri di Cairo Montenotte e Montello, a Bergamo, viaggia tra i 40 e i 60 euro a tonnellata – spiega ancora il presidente di Amiu Genova – questo significa che l’azienda potrebbe spendere circa 670mila euro all’anno in meno di costi gestionali, e quindi il cittadino pagherebbe meno”.

Ma qual è la road map, in parte già intrapresa, per arrivare a superare l’asticella di quota 30mila tonnellate entro i prossimi sei mesi? Secondo Amiu un mix di riorganizzazione della raccolta, campagne di informazione rivolte alle diverse fasce della popolazione, “porta a porta” mirati, introduzione di nuovi cassonetti, focus sulla risoluzione di alcune problematiche diffuse e deleterie come il conferimento di rifiuti organici nei contenitori della plastica o l’utilizzo di sacchetti non biodegradabili per buttare scarti di cibo e giardinaggio nel cassonetto “marrone”.

“Già dalle analisi merceologiche che abbiamo effettuato sul materiale da smaltire – racconta Raggi – c’è almeno un 12% di organico nelle campane della plastica, questo perché c’è chi ad esempio butta via intere confezioni di cibo scaduto, ma anche la qualità di una frazione di differenziata organico spesso viene inficiata anche dall’uso di sacchetti non adatti, per cui è necessario spiegare ai cittadini con la massima chiarezza possibile come ci si debba comportare”.

La raccolta dell’umido avviene adesso prevalentemente con contenitori stradali e, a fronte di circa 8000 bidoni di tipo tradizionale, a Genova sono stati installati quasi mille cassonetti ad apertura bilaterale. “Dovremmo concludere il piano a metà del 2025, diffondendo questo tipo di cassonetti ovunque in città sulla viabilità primaria, ma abbiamo intenzione di terminare la sostituzione con un anno di anticipo”.

I bilaterali hanno una doppia funzione: avendo una “bocca” di conferimento più piccola costringono il cittadino a fare maggiore attenzione in ciò che si butta ed è impossibile gettare oggetti troppo ingombranti. Inoltre sono strutturati in modo che gli animali selvatici, ad esempio i cinghiali, non li possano ribaltare e aprire. “Spesso il fatto che i rifiuti organici finiscano per strada, a causa dei cinghiali, soprattutto nei quartieri collinari è un deterrente per i cittadini che preferiscono, allora, utilizzare altri contenitori”.

Un’altra carta che Amiu si vuole giocare nei prossimi mesi è l’estensione dei servizi di ritiro porta a porta concentrandola su determinate categorie produttive: grande distribuzione organizzata, ristoranti, bar, mense che non abbiano facilità a dotarsi di propri contenitori, in modo che non ci siano alibi. “Questo consentirebbe probabilmente anche di evitare alcune problematiche come l’abbandono fuori dai bilaterali di sacchi di grosse dimensioni, evidentemente non prodotti da singole famiglie”.

Last but not least, anzi, la più importante delle azioni intraprese per incrementare la raccolta differenziata, e specificamente dell’organico, è quella comunicativa. Declinata in vari modi. Dagli incontri informativi ai camioncini green nei mercati comunali.

“Nei quartieri dove abbiamo introdotto le cosiddette ecoisole – ricorda il presidente di Amiu Genova – abbiamo fatto una serie di iniziative di comunicazione spinta, ma abbiamo organizzato iniziative anche in quelli dove la raccolta era già diffusa e dove sicuramente deve migliorare, abbiamo tenuto corsi di compostaggio ad esempio, ce n’è stato uno il 18 maggio a Casa Gavoglio e uno il 25 in Valpolcevera”.

Questo tipo di corso, realizzato in collaborazione con una cooperativa, ha la durata di circa un’ora e mezza e permette ai partecipanti di ottenere l’attestato di partecipazione e poter così ritirare una delle compostiere messe a disposizione da Amiu. “La diffusione del compostaggio domestico rappresenta uno degli obiettivi del piano regionale ed è un’azione orientata a ridurre alla fonte la produzione di rifiuti, sottraendoli alle successive fasi di gestione di questo tipo di rifiuto”, ricorda Raggi. “E’ davvero centrale e importante che i genovesi si abituino a differenziare l’organico perché si tratta di una percentuale molto alta nel totale dei rifiuti e un cambio di passo su questo fronte può rappresentare una svolta”.