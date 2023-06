Pegli, paura per un incendio nello stabilimento Eni: era “solo” un compressore andato a fuoco

Genova. Paura intorno alle 13.00 nella zona di Pegli per una nube di fumo nero che si è alzata dallo stabilimento dei depositi Eni in Val Varenna, segno di un incendio divampato all’interno.

I vigili del fuoco, allertati anche da numerose chiamate dei cittadini, sono giunti subito sul posto con due squadre e mezzi di supporto, come prevede la procedura di emergenza per impianti a rischio di incidente rilevante come quello di Eni.

Per fortuna si trattava di un rogo esterno alle attività produttive: a prendere fuoco era stato infatti un compressore. In breve tempo i pompieri sono riusciti a domare le fiamme evitando che si estendessero e provocassero ulteriori problemi.

Non si registrano persone ferite né evacuati.