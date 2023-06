Lutto nel mondo del giornalismo genovese, è morto Mario Bottaro

Genova. Cronista e scrittore, penna acuta, elegante, d’altri tempi ma senza mai essere fuori dal tempo. Tra i primi a capire la portata della rivoluzione digitale nonostante la fiducia nel potere della “carta”. Che fosse dalla scrivania di una redazione o dalla cattedra dell’università, Mario Bottaro, era un giornalista che ha puntato sul futuro e ha fatto di tutto per trasferire ai giovani le proprie conoscenze. Genovese, è morto a 76 anni nella serata del 2 giugno, dopo una lunga malattia vissuta con riservatezza e grande dignità.

Anche la redazione di Genova24, in gran parte, era legata a lui per motivi di studio, professionali e umani. Un maestro per molti, fra noi, che hanno iniziato a fare questo mestiere grazie alle sue indicazioni, ai suoi consigli e alla sua volontà di investire sulle nuove generazioni. Fatto non scontato.

Giornalista professionista dal 1973, Bottaro ha avuto una lunga carriera all’interno del SecoloXIX, prima collaboratore, poi come capocronista, inviato, fino a ricoprire il ruolo di vicedirettore. Dopo l’esperienza al Secolo aveva fondato un’agenzia di comunicazione, Redazione, e il mensile economico Liguria Business Journal.

Per anni è stato docente di Teorie e tecniche del linguaggio giornalistico all’Università di Genova, nel corso di laurea magistrale in Informazione ed Editoria. In passato era stato tra i promotori del corso di Laurea in giornalismo che poteva abilitare alla professione, un’esperienze durata solo un paio di anni all’interno dell’ateneo genovese.

Genova24 esprime condoglianze sentite ai familiari e alla figlia. Tutto in un 2023 terribile, finora, per il giornalismo genovese. Dall’inizio dell’anno sono scomparsi Donata Bonometti, Giancarlo Moscatelli, Gianfranco Sansalone ed Elio Domeniconi.