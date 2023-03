Lutto nel giornalismo ligure, è morto Giancarlo Moscatelli

Genova. Se n’è andato nel giorno della festa del papà, dopo una lunga malattia, Giancarlo Moscatelli. Aveva 71 anni. Era conosciuto nel mondo del giornalismo genovese dove aveva lavorato sia davanti sia dietro la macchina da presa.

Giornalista sportivo per diverse emittenti locali e testate nazionali, ultimamente aveva messo in piedi un service con cui lavorava come spalla per i servizi di Rai e Mediaset.

Era un grande tifoso del Genoa ma non c’era sponda calcistica che non lo rispettasse tanto che anche la Sampdoria ha espresso cordoglio con una nota.

Un messaggio di vicinanza arriva anche dall’ufficio stampa della Regione Liguria e dalla portavoce del presidente.

Anche la redazione di Genova24 esprime cordoglio al figlio, il collega giornalista Maurizio, e a tutta la sua famiglia.

I funerali si terranno oggi, lunedì 20 marzo, nella chiesa di San Pietro Vara alle 17.