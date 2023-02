Terremoto in Turchia, da Sestri Levante l’idea di un commerciante: “10% dell’incasso alle popolazioni colpite”

Sestri Levante. In tanti in questi giorni si domandano cosa sia possibile fare per aiutare le popolazioni di Turchia e Siria colpite dal terribile terremoto avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. La situazione, nell’area colpita dal sisma, è talmente complicata che persino per le grandi organizzazioni umanitarie non è semplice organizzare la macchina degli aiuti.

Un piccolo gesto arriva, da Sestri Levante, da un commerciante, Luca Sarpi, che ha deciso di devolvere il 10% degli incassi a favore di Akut, un’associazione turca che si occupa dei terremotati. Proprio in questi fine settimana a Sestri Levante c’è “lo sbarazzo” e il negoziante tigullino, proprietario di una boutique in via XXV Aprile, invita tutti i colleghi a fare lo stesso o almeno a fare una donazione alle associazioni e strutture che si occupano di solidarietà.

Luca Sarpi racconta di avere un rapporto speciale con la Turchia da almeno dieci anni per la natura del suo lavoro – in Turchia vengono prodotte molte linee di abbigliamento – e in particolare con una delle città più colpite dal terremoto, Gaziantep.

Grazie all’aiuto dell’attrice turca Serra Yilmaz, che ha lavorato anche con il regista Ferzan Özpetek, è arrivata l’indicazione dell’associazione accrediata. Sarpi spiega che raccoglierà le donazioni di quanti vorranno contribuire per aiutare la popolazione turca. La ricevuta della donazione sarà ovviamente resa pubblica, sarà esposta sulla vetrina del negozio e pubblicata sui social.

“Vorrei che tutti i negozianti e residenti aderissero a questa mia piccola, ma importante iniziativa per aiutare un popolo che ha urgentemente bisogno. Qualunque commerciante volesse aderire, esponga un cartello sulla propria vetrina comunicando ai propri clienti che una parte dell’incasso sarà devoluto all’associazione Akut. Io raccoglierò le somme e tutto sarà regolarizzato”, sottolinea Sarpi.

Per chi fosse interessato, altre associazioni già attive sui luoghi del terremoto, realtà serie e riconosciute, oltre ad Akut esistono anche Ahbap, rete nata dal’iniziativa di alcuni artisti progressisti nel Paese turco, e naturalmente la Mezzaluna Rossa Turchia, l’equivalente della Croce rossa internazionale.