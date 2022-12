Frana sulla Sp77, strada chiusa. Con ripresa cantieri nella galleria Taviani a rischio viabilità notturna

Genova. A causa di una frana è stata chiusa nel pomeriggio la SP77 a Lumarzo. L’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone è in costante contatto con l’Anas, mentre dalla Sala Operativa della Protezione Civile è stato subito contattato il sindaco di Lumarzo Daniele Nicchia.

La Città Metropolitana dovrà valutare la stabilità del versante prima di procedere alla riapertura della strada. Sul posto stanno operando vigili del fuoco e tecnici Anas.

La strada Sp77, che passa per Boasi, è la strada utilizzata in questi mesi per bypassare la galleria Taviani delle Ferriere che collega la Val Bisagno con la Fontanabuona e che in questi mesi è sotto i ferri per manutenzione straordinaria. In questi giorni di festa i lavori sono sospesi, quindi, al momento non sussistono gravi criticità. Tutto sta nel capire quanto sia la gravità di questa nuova frana.