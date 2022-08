Corso Italia, la pista ciclabile è pronta: sabato inaugurazione con pedalata fino a Boccadasse

Genova. Sono ormai in dirittura d’arrivo i lavori per la nuova pista ciclabile bidirezionale strutturata in corso Italia, costata circa 3 milioni di euro. Senza ulteriori ritardi rispetto all’ultima previsione dell’assessore Matteo Campora, sabato 6 agosto si terrà l’inaugurazione ufficiale con un evento aperto a tutti i genovesi. La pedalata collettiva partirà alle 9.30 da piazza Rossetti alla Foce, dove sarà possibile anche noleggiare una bici elettrica, e si concluderà a Boccadasse dove sarà offerta la focaccia.

La pista ciclabile sarà effettivamente pronta venerdì, anche se alcune finiture (come le panchine con fioriere integrate) avranno bisogno di qualche giorno in più per essere completate. Certo, gli auspici iniziali erano diversi: l’obiettivo era terminare l’intervento prima dell’estate, invece la maggior parte della stagione è trascorsa all’insegna dei disagi provocati dal cantiere tra lungo tutta la promenade balneare della città. La causa dei ritardi, secondo il Comune, è stata la difficoltà di reperimento delle materie prime. Ma a rallentare la tabella di marcia delle imprese affidatarie Tecnotatti, Edil Due e Traversone erano stati anche gli imprevisti affrontati durante lo spostamento dei sottoservizi nella fase iniziale.

La nuova pista ciclabile è larga circa 3 metri e lunga 2,7 chilometri da corso Marconi a Boccadasse. Confermati a margine della carreggiata alcuni parcheggi per le moto e stalli di sosta per merci e disabili. Sono spariti invece i posti auto, che rimarranno solo sul lato a monte di corso Italia (e torneranno a pagamento con la fine dei lavori, dopo la gratuità decisa per venire incontro alla clientela degli stabilimenti balneari). Al posto degli spazi per le macchine sono comparse rastrelliere per le bici e in futuro dovrebbero arrivare anche colonnine di ricarica per quelle elettriche. Lungo tutta la passeggiata, inoltre, sono stati installati nuovi lampioni a led.

Ma il vero test, viste le feroci polemiche scatenate dalla corsia ciclabile “d’emergenza” tracciata nel 2020, sarà quello del traffico veicolare. Con la nuova configurazione di corso Italia, la carreggiata in direzione Boccadasse avrà due corsie solo fino alla svolta su via Piave, con l’intenzione di convogliare su via Rosselli il traffico diretto a Levante. Ma il grande afflusso generato da Esselunga e i tempi del semaforo (oltre all’abitudine degli automobilisti di percorrere comunque il lungomare) potrebbero generare nuovi ingorghi. In direzione centro, invece, torneranno disponibili entrambe le corsie: fermo restando il “tappo” alla rotatoria della Foce, le lunghe code fino a via Cavallotti dovrebbero essere scongiurate.

Oltre all’inaugurazione del 6 agosto, la nuova ciclabile di corso Italia sarà protagonista di un altro evento. Il 18 settembre, in occasione dello Sport city day, il Municipio organizzerà un’esibizione di mountain bike in piazza Rossetti e inviterà tutti i cittadini a percorrere in bici il nuovo itinerario. “Speriamo ci siano più persone, ma soprattutto che faccia meno caldo”, commenta la presidente del Medio Levante, Anna Palmieri.