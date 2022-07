Corso Italia, apre un altro tratto di pista ciclabile ma la consegna finale slitta a inizio agosto

Genova. È stato inaugurato questa mattina il terzo lotto funzionale della nuova pista ciclabile di corso Italia, nel tratto di levante compreso tra Boccadasse e via Torre dell’Amore.

Proseguono intanto i lavori negli altri lotti intermedi, per arrivare, secondo quanto si legge in una nota del Comune, “a inizio agosto alla consegna completa e definitiva dell’infrastruttura“. Dunque nuovo slittamento dei tempi rispetto alle ultime previsioni dell’assessore Campora che parlava del 10 luglio per l’apertura totale.

Per quanto riguarda le opere già eseguite, si segnalano circa 10mila metri quadrati di demolizioni, circa 5 chilometri di cordoli posati e 1,4 km di pista già consegnati.

Nelle ultime settimane, fa sapere il Comune, si è registrata una notevole accelerazione dei cantieri. Rispetto alle 4.428 ore/uomo mensili lavorate a marzo, si è passati alle 6.192 di aprile, alle 7.159 di maggio e alle 10.944 di giugno, per un incremento percentuale tra marzo e giugno del 247%.

Le tre imprese affidatarie dei lavori hanno messo in campo una media di 456 ore/uomo al giorno, con punte di 522 ore.

“A nome dell’amministrazione ringrazio le ditte che stanno lavorando alacremente – sottolinea l’assessore alla mobilità e trasporti Matteo Campora – per compensare i continui ritardi nelle forniture dei materiali. Adesso l’obiettivo è di rispettare il cronoprogramma e consegnare al più presto a genovesi e turisti la nuova ciclabile strutturata di corso Italia, la nostra promenade che grazie a quest’opera diventerà più bella e sostenibile”.