Genoa: il 24 giugno parte la campagna abbonamenti, tutte le tariffe

Genova. Parte la campagna abbonamenti del Genoa con prezzi più abbordabili rispetto al passato, tenuto conto anche del palcoscenico diverso almeno per quest’anno: la serie B.

Partenza venerdì 24 in prelazione per i vecchi abbonati. L’obiettivo lo dichiara il direttore generale Flavio Ricciardella: “Vogliamo riempire lo stadio. Le tariffe sono state pensate in particolar modo per i giovani, che sono il nostro futuro e il futuro della società. L’obiettivo è di superare i 18.900 abbonati del 2018-2019”.

Il ticket office tornerà al Porto antico, nella palazzina San Giobatta.

Gli under 18 potranno avere abbonamenti al prezzo di 100 euro per i Distinti e per la Nord, mentre per la Sud il prezzo è 90 ma per tutti gli under 21. Per i minori la tribuna costerà 150.

Ecco il listino completo:

Distinti intero – 210€

Distinti under 18 – 100€

Distinti over 65 (3°anello) – 100

Nord intero – 170

Nord under 18 – 100

Sud intero intero 150

Sud under 21 – 90

Sud Over 65 100

Sud FDO 100

Sud Family 100 + 100 + 50

Settore 5 intero 150

Settore 5 under 21 90

Tribuna superba 1500

Tribuna inferiore 750

Tribuna under 18 150

Flavio Ricciardella, a sinistra e Stefano Sturaro

Per gli abbonati un vantaggio in più, illustrato da Matteo Mammì di Helbiz live, la piattaforma che trasmette la serie B: “Per le trasferte, per chi si abbona allo stadio per le partite in casa, può accedere all’offerta da 24 euro, per poter seguire la squadra per tutta la stagione”.

La campagna abbonamenti è accompagnata da un video-promo in cui tifosi di tutte le età cantano il brano di Bresh “Guasto d’amore”.