Cemento in briciole per il muraglione sulla strada: nuova tegola per la viabilità a Sant’Eusebio

Genova. Dopo la segnalazione di un passante è scatto l’intervento dei vigili del fuoco che sono stati costretti a rimuovere diversi metri quadrati di cemento copriferro dalla struttura del muraglione per metterlo in sicurezza ed evitare il peggio

Questo l’episodio avvenuto questo pomeriggio in via Val Trebbia, a Sant’Eusebio, dove un grosso muro di cemento armato risalente agli anni 80 è stato picchettato dalla squadra dei pompieri per evitare che parti di calcestruzzo potessero cadere sul marciapiede o sulla strada.

Sul posto anche la polizia locale che ha regolato il traffico a senso unico alternato. L’area, ora in sicurezza, sarà presto transennata in attesa di una verifica strutturale più ampia. Questo non è il primo episodio del genere in via Val Trebbia: poche centinaia di metri più a monte, infatti, lo scorso autunno è crollato sotto il suo peso un manufatto simile di fatto invadendo metà strada. Ancora oggi si viaggia su una sola corsia per entrambi i sensi di marcia.