Scolmatore del Bisagno, Toti: “Chi subentrerà prenda chi già lavoro nel cantiere”

Genova. Per far ripartire il cantiere dello scolmatore del torrente Bisagno bloccato da un provvedimento interdittivo antimafia verso il consorzio Research che svolgeva i lavori, l’intenzione della struttura commissariale che guida il cantiere sarebbe quella di “restare all’interno di quelle che furono le offerte di gara per evitare perdite di tempo e vorremmo che chiunque subentrerà all’appalto abbia tutto l’interesse di assorbire i lavoratori che ci sono“.

E’ l’obiettivo indicato dal presidente della Regione Liguria e commissario straordinario del Governo per la mitigazione del rischio idrogeologico Giovanni Toti. La Regione Liguria è al lavoro per far sì che si possano “riassorbire i lavoratori sia per quanto riguarda i subappalti, sia i diretti. Lavoriamo in ogni caso affinché le interlocuzioni che già sono avviate intorno al tavolo per far ripartire il cantiere dello scolmatore, non creino problemi. Anzi, il problema oggi è trovare manodopera specializzata“.

L’intenzione della struttura commissariale coincide con la necessità espresse dai sindacati nelle ore successive alla notifica dell’interdittiva da parte della prefettura di Salerno e Genova. Stando alle intenzioni delle ditte già in cantiere, Research a parte, sul tavolo del commissario ora ci sarebbero due opzioni: o affidare il cantiere alle maestranze già operative in loco che hanno già tutti i contratti di fornitura avviati e operativi, oppure riprendere in mano i risultati del bando di gara e passare al “secondo classificato”, in questo caso la Cossi, già nota per la sua partecipazione alla costruzione del ponte San Giorgio.