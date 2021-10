Genova si svuota, Terrile (Pd) punzecchia Bucci: "Altro che 700mila abitanti" - Genova 24

Genova. Gli ultimi anni non sono stati positivi per quanto riguarda l’andamento demografico di Genova (e della Liguria, in realtà). Basti fare il conto che dai 580mila abitanti genovesi del 2018 siamo arrivati a 554mila nel 2021. Sono dati Istat, non stime di massima e raccontano che il trend di decrescita, legato al saldo da nascite e decessi ma anche a quello tra immigrati e emigrati, è iniziato parecchio tempo fa ed è legato solo in parte al 2020 della pandemia che, inevitabilmente, ha assestato un ulteriore durissimo colpo.

Se non è così evidente, senza guardare i numeri, che Genova si sta continuando a svuotare è però un dato di fatto inconfutabile nel momento in cui ci sono i dati su cui riflettere. Ed è per questo che il capogruppo del Pd in consiglio comunale Alessandro Terrile da cinque mesi (e con nove richieste protocollate) ha cercato di ottenere dall’amministrazione i dati sulla popolazione residente, “che da febbraio 2018 non sono più pubblicati nell’annuario statistico e neppure sul sito internet istituzionale”, sottolinea Terrile.

“Leggendoli – secondo il dem – si capisce il perché di tanta ritrosia a pubblicarli. I numeri certificano che, al di là della propaganda, in questi ultimi quattro anni la decrescita della popolazione genovese non si è fermata, ma si è perfino accelerata“.

Alessandro Terrile punzecchia il sindaco Marco Bucci che, in campagna elettorale, cinque anni fa e poi anche successivamente, a più riprese, aveva fatto dell’inversione del trend demografico una priorità: “La mia giunta si è posta il target di arrivare a 700mila abitanti nel giro di 5o 6 anni” dichiarava Bucci il 18 ottobre 2017.

Terrile fa poi un diario delle dichiarazioni del sindaco e delle relative smentite di fronte alla realtà dei fatti.

“Due anni dopo, il 15 novembre 2019, confermava: “Abbiamo tutte le carte in regola per diventare la più importante città del Mediterraneo. Abbiamo messo in piedi una strategia precisa. Il primo punto è tornare ad almeno 700.000 persone”. Non è andata così. Dopo quattro anni di Giunta Bucci, Genova ha perso 15.985 abitanti.

“Davanti ai numeri, il sindaco ha cercato un’altra strada – continua il capogruppo del Pd – quella di non considerare più il saldo naturale (nati-decessi) ma solo il saldo migratorio (immigrati-emigrati), favoleggiando di una grande crescita di quest’ultimo, peraltro positivo da molti anni ma compensato ampiamente dai decessi e della bassa natalità”.

“Il 13 giugno 2019, il sindaco dichiarava “Genova inverte il trend. Il rapporto tra chi se ne va e chi arriva a Genova nel 2018 ha segnato più 4 mila persone. E’ la prima volta che succede da molto tempo, dopo un lungo trend negativo o di lieve crescita”. I numeri dimostrano che non è vero. Il saldo migratorio del 2018 è di +3.189, di poco superiore ai +2.766 dell’anno precedente. Nessuna inversione di tendenza, piuttosto una lieve crescita, purtroppo non confermata negli anni successivi”.

“L’apice della narrazione falsata lo raggiungiamo il 27 gennaio 2020, quando il sindaco dichiara: “La gente sta venendo a vivere a Genova: ci sono dei dati molto positivi per quanto riguarda il saldo migratorio. A fine 2018 eravamo +4.500, adesso saremo ancora di più, non ho ancora i numeri precisi, ma il trend è molto positivo”. Non è vero che il saldo migratorio del 2018 era +4.500, ma soprattutto non è vero che il trend è positivo“.

“A fine 2019 il saldo migratorio era crollato a +1.790, ampiamente sotto la media degli ultimi anni. Il 2020 è un anno drammatico per aumento della mortalità legata alla pandemia, ma soprattutto per l’inversione (questa volta sì) del saldo migratorio, che per la prima volta dal 2007 segna un dato negativo di 2.378 abitanti. Nel 2020 sono più i genovesi che se ne vanno (7.408) di quelli che arrivano (5.030)”.

“I dati del primo semestre 2021, che chiude con un saldo migratorio positivo di 504 abitanti, migliorano il quadro ma sono lontanissimi dalle previsioni del sindaco. I numeri sono numeri, e possono smentire tante parole“, conclude Terrile.