Commemorazione defunti: cimiteri aperti fino alle 17, a Staglieno sospeso il servizio interno dei bus Amt - Genova 24

Genova. In occasione della commemorazione dei defunti, tutti i cimiteri cittadini saranno aperti con ingresso consentito dalle ore 7.30 alle ore 16.30 e definitiva chiusura alle ore 17, fino a martedì 2 novembre compreso.

Il Comune in previsione all’alto numero di visitatori ha deciso di vietare l’ingresso alle auto private fino al 2 novembre compreso, con l’eccezione di quelle per il trasporto delle persone disabili e di quelle già soggette ad autorizzazione, che potranno prendere accordi specifici con i competenti ispettorati cimiteriali per l’accesso, seppur limitatamente alla fascia oraria compresa tra le 12 e le 13,30.

Poi anche quest’anno il servizio bus pubblico a pagamento Amt interno al cimitero di Staglieno è sospeso fino al 2 novembre compreso; fino a tale data è a disposizione un servizio minibus per le persone con difficoltà di deambulazione, la cui gestione è demandata al responsabile del cimitero. Il servizio è gratuito.

Martedì 2 novembre la Santa messa aperta alla cittadinanza sarà presieduta dall’Arcivescovo Monsignor Marco Tasca il 2 novembre. L’appuntamento è alle ore 15,30 nel Viale della Fede, antistante il Pantheon.