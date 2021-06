Coronavirus, casa Bassetti dà l’esempio: “Ora tutta la mia famiglia è vaccinata”

Genova. “Stamattina tutta la famiglia vaccinata con la prima dose nell’Hub vaccinale della fiera di Genova dove ho trovato una ottima organizzazione. Dante (16 anni) e Francesco (12 anni), che hanno avuto la solita paura da ago ma erano felici di vaccinarsi. Più vaccini, più immuni e più forti. Facciamo i fatti anziché tante parole e andiamo a vaccinarci”.

Lo scrive in un post su Facebook, con tanto di piccolo “reportage” di accompagnamento, il virologo e direttore della clinica di Malattie infettive del San Martino, lanciando ancora una volta un appello a chi ancora non si è vaccinato né ha prenotato la propria dose.

In queste ultime settimane in Liguria c’è stato un crollo di oltre il 20% nelle vaccinazioni seguito alla morte della 18enne Camilla Canepa e alla nuove indicazioni di Cts e ministero della Sanità sui vaccini cold. Inoltre anche le vacanze hanno frenato tanti liguri. Ma il vaccino è fondamentale, nonostante il calo dei contagi, per tenere sotto controllo le varianti.

“Quello che dobbiamo dire – ricorda Bassetti – è che in Inghilterra è vero che c‘è una ripresa dei contagi, ma grazie alla vaccinazione di massa, abbiamo delle forme di malattia molto blande, con quadri clinici simili al raffreddore. Il dato inglese deve farci preoccupare, perché è evidente che la variante Delta rappresenterà in autunno, quello che a gennaio è stata la variante Alfa (ex inglese), e quindi dobbiamo prepararci ad un nuovo modo di affrontare l’infezione anche nel futuro. Non possiamo escludere nulla, magari nel prossimo inverno verrà fuori una variante Epsilon e teta”.