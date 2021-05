Il tunnel pedonale di Brignole chiude di sera: i lavori di restyling entrano nel vivo

Genova. Entrano nel vivo i lavori di restyling del tunnel pedonale di Brignole, che collega piazza Verdi con Borgo incrociati: da questa sera, infatti, il passaggio sarà chiuso dalle 20 alle 6 del mattino per permettere l’intervento sul soffitto.

Questo passaggio è di fatto il più delicato, perchè interviene sulla copertura in metallo, attualmente degradato, e per permettere l’avanzamento dei lavori senza mettere a rischio l’incolumità pubblica si è optato per la chiusura totale in notturna, solo nei giorni feriali.

I lavori dovrebbero concludersi entro tre settimane, quindi entro il mese di maggio, per un intervento che sfiora i 100 mila euro: “Ai cittadini chiediamo un piccolo sacrificio, una piccola scomodità – sottolinea il presidente del Municipio III Bassa Val Bisagno, Massimo Ferrante – l’alternativa è il passaggio pedonale nel tunnel di via Canevari, che non è un bel passare, lo riconosciamo, ma non si poteva fare altrimenti”.

Nel frattempo sono praticamente a metà i lavori di ritinteggiatura degli interni, con la copertura e la pulizia dei graffiti accumulatesi in questi anni. Ancora incerto invece il destino dei graffiti autorizzati, anche se alcuni di questi sono già finiti sotto il rullo bianco.