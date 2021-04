Comparse cercasi a Santa Margherita e Rapallo per le riprese della fiction Blanca

Liguria. La Lux Vide spa, società di produzione televisiva e cinematografica di Roma, già produttrice di fortunate serie tv come Don Matteo, Doc nelle tue mani, I Medici, Leonardo, Un passo dal Cielo, Che Dio ci aiuti, Devils, nella settimana che va dal 19 aprile al 24 aprile, nei Comuni di Santa Margherita Ligure e Rapallo, girerà alcune scene della serie televisiva “Blanca”.

Si tratta dell’ultimo prodotto in ordine di tempo per Rai 1, la cui messa in onda è prevista per il prossimo autunno. Parla di una poliziotta investigatrice ipovedente interpretata da Maria Chiara Giannetta.

Per queste riprese è alla ricerca di comparse corrispondenti alle seguenti caratteristiche: persone comprese tra la fascia di età dai 18 anni ai 50 anni di entrambi i sessi.

Per partecipare al casting è necessario inviare a questo indirizzo mail – figurazioniblanca@gmail.com – una foto a figura intera e una in primo piano, indicare taglie ed altezza, nome e cognome, recapito telefonico, indirizzo di residenza e codice iban, entro e non oltre mercoledì 13 aprile.