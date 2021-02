Ciak si gira, per Blanca chiusa l’uscita della soprelevata e giovedì via i parcheggi scooter in piazza Dante

Genova. Proseguirà fino al 13 febbraio a Genova la prima tranche di riprese di Blanca, fiction che sarà trasmessa sui canali Rai e prodotta dalla società Lux Vide con la regia di Jan Maria Michelini e Maria Chiara Giannetta (la Capitana di Don Matteo) come protagonista.

Dopo alcuni ciak a Certosa, il set – con la collaborazione della Genova e Liguria Film Commission – si è spostato nelle ultime ore nella zona del porto antico. Questo ha reso necessaria la chiusura al traffico dell’uscita della soprelevata in piazza Cavour. I permessi comunali per registrare sono fino alle 24 di oggi. E’ inoltre stato istituito il divieto di sosta sul lato dell’ex Mercato del pesce e davanti al varco portuale e alla guardia di finanza. Sempre oggi istituita un riduzione di corsia Corso Quadrio a partire da incrocio con via del Molo.

Giovedì 11 febbraio invece dalle 6 a mezzanotte, con eventualità di estensione per 3 giorni in caso di avverse condizioni meteorologiche, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta in piazza Dante (lato Bar Tonitto) per 30 metri lineari verso Piazza Faralli (parcheggi riservati ai motocicli).

La serie tv che si sta girando a Genova in questi giorni è ispirata ai romanzi di una scrittrice napoletana, Patrizia Rinaldi. Dalla sua penna il personaggio della sovrintendente Blanca Occhiuzzi la cui caratteristica è quella di essere ipovedente. Così dopo Petra, interpretata da Paola Cortellesi, un’altra poliziotta in gamba porterà avanti le sue vicende sullo sfondo di Genova.

La protagonista Maria Chiara Giannetta è già comparsa in Don Matteo e A un passo dal cielo (dove ha lavorato con il regista Michelini) ma anche in Che Dio Ci aiuti e L’allieva e, al cinema, in Bentornato Presidente.