Vola con la moto dal dirupo ma viene “salvato” dai rovi: giovane centauro in codice rosso all’ospedale

Genova. E’ stato un atterraggio decisamente pungente, ma efficace per fermare un volo il cui esito poteva essere molto peggiore. Questo l’esito di un incidente avvenuto nella serata di ieri sulle alture di Santa Margherita, dove un ragazzo a bordo della sua moto è finito fuori strada, precipitando tra le fasce della zona.

L’incidente si verificato nella prima serata tra le strade di San Lorenzo della Costa e ha visto coinvolto un giovane centauro che mentre transitava, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua moto. Ma per fortuna, dopo qualche metro di caduta, il ragazzo ha trovato ad aspettarlo un grande cespuglio di rovi, che di fatto ha attutito lo schianto e fermato la caduta.

Immediato il soccorso dei medici del 118, intervenuti sul posto insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco, impegnati poi nel recupero del giovane che per fortuna lamentava solamente dolore ad una spalla. Medicato sul posto è stato poi trasportato, vigile e cosciente, al pronto soccorso di Lavagna, in codice rosso per dinamica.