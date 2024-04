Santa Margherita, donna derubata del Rolex con la “tecnica dell’abbraccio”

Santa Margherita Ligure. Un incontro “casuale” in strada, un abbraccio caloroso, un saluto da una giovane donna che si presenta come conoscente, e nel giro di pochi minuti l’orologio è sparito.

Vittima del furto una donna di 86 anni residente a Santa Margherita Ligure che lo scorso 5 aprile, un venerdì, si è imbattuta per strada in una sconosciuta che ha finto di conoscerla e l’ha fermata. Come spesso accade in casi di questo genere, la sconosciuta ha approfittato dello smarrimento della vittima per avvicinarsi e abbracciarla: un pretesto per armeggiare intorno al polso e sfilare il prezioso orologio, un Rolex da 10.000 euro.

La pensionata, quando si è accorta del furto, ha subito denunciato l’accaduto ai carabinieri di Santa Margherita, che hanno avviato le indagini. Gli accertamenti li hanno condotti a una ventenne cittadina romena, che è stata denunciata.