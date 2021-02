Anche la cremagliera di Granarolo diventa set cinematografico per le riprese di “Blanca”

Genova. Per una volta non sarà ferma a causa di un guasto o di lavori di manutenzione. Domani la cremagliera di Granarolo, pittoresco impianto che collega Principe alla collina che domina il porto di Genova, sarà chiusa per le riprese della fiction Blanca che sarà trasmessa sui canali Rai e prodotta dalla società Lux Vide con la regia di Jan Maria Michelini e Maria Chiara Giannetta (la Capitana di Don Matteo) come protagonista.

Le vetture stesse della cremagliera saranno usati come set cinematografico. Le riprese verranno effettuate sabato 13 febbraio dalle 13 alle 19, pertanto l’impianto sospenderà il servizio dalle 12.45 (ultima corsa da Principe) alle ore 19.15 (ripresa del servizio da Granarolo). Sarà in funzione il bus sostitutivo G1.

“Sarà una grande opportunità per far conoscere sempre di più il nostro territorio – afferma Amt – i suoi panorami e i suoi impianti verticali che sono una caratteristica e una ricchezza tutta genovese. Un piccolo sacrificio che chiediamo a tutti i nostri passeggeri, certi del ritorno di immagine per la nostra città”.

Negli scorsi giorni la troupe ha girato scene a Certosa, nei pressi del nuovo ponte Genova San Giorgio, ma anche in porto e nel centro cittadino.