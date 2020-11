Festino per strada ad Albaro in barba al dpcm, sanzionati sette giovani della “Genova bene”

Genova. Giovani ma non giovanissimi, laureati e professionisti, quindi con tutti gli strumenti per comprendere il contenuto di dpcm e ordinanze.

Ma nonostante questo hanno deciso di incontrarsi e bere qualcosa insieme, per strada, come se il covid non esistesse. Per giunta in uno di quartieri maggiormente colpiti dal contagio.

Sette genovesi tra i 27 e i 31 anni, residenti tra Albaro e Castelletto, sono stati sorpresi mentre bevevano alcolici ieri sera, intorno alle 20e30, in via Eritrea, una traversa di via Cirenaica.

I giovani sono stati notati da una pattuglia adibita proprio ai controlli Covid. Sono stati sanzionati per il mancato rispetto della normativa.