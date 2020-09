BIC Genova, una giornata spensierata per iniziare la stagione

Genova. I ragazzi e le ragazze del BIC Genova, società presieduta da Marco Barbagelata, hanno trascorso una giornata all’insegna di felicità e sorrisi.

Domenica 30 agosto si è dovuto attendere il termine dell’allerta meteo per vedere scendere in campo ben venti atleti dei gruppi calcio e basket del Bic Genova.

Per loro una prima parte di allenamento atletico, poi tanta tecnica e una partitella liberatoria che ha scatenato entusiasmo e nuove esultanze. Non tutti gli atleti erano presenti al Don Bosco di Quarto: molti sono ancora in vacanza, si uniranno al gruppo nel weekend del 5 e 6 settembre, quando si replicherà l’evento organizzato dal Bic Genova.

Intanto i presenti hanno potuto in anteprima conoscere i nuovi compagni ma soprattutto l’organico rinnovato con nuove e importanti figure, dal preparatore atletico Luca Montecucco al fisioterapista Fabrizio Savoca, il commissario tecnico Danilo Civardi, il coach del gruppo basket Giovanni Magnino ed il team manager Giorgio Primicerio. Tutti a completare uno staff di prim’ordine formato da Andrea Bianchi, Marcello Riolfi, Ilaria Fiorello, Jacopo Napoli e Giulio Attardi.

Le iscrizioni saranno aperte fino a completamento dell’organico; ad oggi il gruppo del calcio maschile ha ancora otto posti disponibili mentre il gruppo femminile solamente sei posti.

Per informazioni e contatti è possibile rivolgersi a Giulio al numero 3383651250 oppure all’indirizzo info@bicgenova.it.