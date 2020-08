Riparte la stagione del Bic Genova

Inizia sabato 29 Agosto il ritiro precampionato per il BIC Genova presso il Don Bosco di Quarto. Tutti gli atleti special dei gruppi calcio e basket saranno impegnati in 2 giorni di test atletici, allenamenti tecnici, lezioni in aula e anche tanto divertimento.

La prima parte di ritiro verrà fatta il 29 e 30 Agosto mentre la seconda il 5 e 6 Settembre sempre presso i campi del Don Bosco di quarto che ospiteranno anche il Derby del Cuore tra Genoa e Sampdoria sabato 12 settembre mentre dal sabato successivo riprenderanno regolarmente gli allenamenti della squadra di calcio maschile e della nuova squadra femminile.