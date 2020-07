Chiavari. A seguito dei provvedimenti arbitrali presi nelle partite giocate sabato 29 giugno, il giudice sportivo ha fermato otto calciatori di Serie B.

Luca Caldirola (Benevento) e Cristiano Lombardi (Salernitana) sono stati squalificati per due giornate.

Paolo Branduani (Empoli), Mariano Arini (Cremonese), Luca Pagliarulo (Trapani), Marco Modolo (Venezia), Giuseppe Mastinu (Spezia), Andrea Settembrini (Virtus Entella) dovranno saltare il prossimo incontro.

Per quanto riguarda gli allenatori, non potranno sedere in panchina nel prossimo turno Pier Paolo Bisoli, Danilo Chiodi (Cremonese) ed Antonio Fischetti (Cosenza).

Tra i dirigenti, Salvatore Avallone (Salernitana) è stato squalificato per due giornate; Roberto Goretti (Perugia) e Raffaele Vrenna (Crotone) per una.

La classifica marcatori dopo 31 giornate:

17 reti: Iemmello (Perugia)

16 reti: Pettinari (Trapani)

13 reti: Simy (Crotone), Forte (Juve Stabia), Diaw (Cittadella)

12 reti: Galano (Pescara), Marconi (Pisa)

10 reti: Djuric (Salernitana), G. De Luca (Virtus Entella)

9 reti: Viola (Benevento), Mancuso (Empoli), Dionisi (Frosinone), Sau (Benevento)

8 reti: Rivière (Cosenza), Scamacca (Ascoli), Iori (Cittadella), Meggiorini (ChievoVerona), Ragusa (Spezia), Kiyine (Salernitana), Strizzolo (Pordenone), Aramu (Venezia)

7 reti: Gyasi (Spezia), Taugourdeau (Trapani), Benali (Crotone), Marras (Livorno), Ciano (Frosinone), Machin (Pescara), Coda, Insigne (Benevento)

6 reti: Capello (Venezia), Asencio (Cosenza), Bruccini (Cosenza), Masucci (Pisa), Palombi (Cremonese), Djordjevic (ChievoVerona), Ninkovic (Ascoli), Jallow (Salernitana)

5 reti: Poli (Virtus Entella), Frattesi (Empoli), Da Cruz, Morosini (Ascoli), Canotto, Calò (Juve Stabia), Crociata (Crotone), Bocalon (Venezia/Pordenone)

4 reti: Longo (Venezia), Báez (Cosenza), Cissè (Juve Stabia), Zappa, Maniero (Pescara), M. Ricci, Galabinov, Nzola (Spezia), Proia (Cittadella), Schenetti (Virtus Entella), Barison, Pobega (Pordenone), Paganini (Frosinone), La Gumina (Empoli), Improta, Kragl (Benevento), Marsura (Livorno), Giaccherini, Vignato (ChievoVerona)

3 reti: Lisi (Pisa), Moncini (Benevento), Melchiorri (Perugia), Novakovich (Frosinone), Parigini, Piccolo (Cremonese), Bidaoui, F. Ricci (Spezia), Memushaj (Pescara), Luperini (Trapani), Maggio, Tuia (Benevento), D’Urso, Luppi (Cittadella), Sciaudone, Pierini (Cosenza), Giannetti, Lombardi (Salernitana), Mancosu (Virtus Entella), Bajrami, Tutino (Empoli), Trotta, Ardemagni (Ascoli), Ciurria, Burrai (Pordenone), Messias, Mustacchio, Armenteros, Golemic, Marrone (Crotone)

2 reti: Bifulco, Addae (Juve Stabia), Chiaretti (Pordenone), Mazzotta (Crotone), Carretta (Cosenza), Ferrari, Agazzi (Livorno), Capone, Buonaiuto (Perugia), Vita (Cittadella), Pucciarelli, Ceter, Dickmann, Segre (ChievoVerona), Beghetto, Rohdén, Capuano, Citro (Frosinone), Dezi, Stulac (Empoli), Ceravolo, Castagnetti, D. Ciofani, Mogos, Migliore, Claiton, Celar, Soddimo (Cremonese), Pellizzer, M. De Luca (Virtus Entella), Gavazzi, Gavazzi, Mazzocco, Camporese (Pordenone), Busellato, Tumminello (Pescara), Di Tacchio, Gondo (Salernitana), Gudjohnsen, Capradossi, Bartolomei, Mastinu (Spezia), Caldirola, Armenteros (Benevento), Moscati, Evacuo (Trapani), Zigoni, Montalto (Venezia), Pinato, Birindelli, Moscardelli (Pisa), Cavion (Ascoli)

1 rete: Troiano, Gerbo, Chajia, Brosco, Pucino (Ascoli), Tello Muñoz, Letizia (Benevento), Vaisanen, Rigione, Esposito, Rodriguez, Di Noia, Garritano, Segre, Obi (ChievoVerona), Pavan, Celar, Benedetti, Adorni, Vita, Stanco, Proia (Cittadella), Bianchetti, Gaetano, Ravanelli, Deli, Zortea (Cremonese), Bandinelli, Henderson, Balkovec, Sierralta, Ciciretti (Empoli), M. Ciofani, Campagnaro, Palmiero, Borrelli, Bettella, Bocic, Pucciarelli, Crecco, Clemenza (Pescara), Gucher, Verna, Vido, De Vitis, Fabbro, Di Quinzio, Aya, Benedetti, Minesso, Pisano, Belli, Soddimo (Pisa), Candellone, Misuraca, De Agostini (Pordenone), Firenze, Karo, Migliorini, Maistro, Akpa Akpro, Dziczek (Salernitana), Mora, Maggiore, Di Gaudio (Spezia), Ferretti, Nzola, Coulibaly, Scaglia, Dalmonte (Trapani), Ceccaroni, Caligara, Modolo, Firenze (Venezia), Broh, Machach, Lazaar (Cosenza), Lopez, Zanellato, Cuomo, Molina (Crotone), Bogdan, Mazzeo, Raicevic, Murilo, Braken, Rocca, Del Prato (Livorno), Mazzocchi, Kouan, Di Chiara, Falcinelli, Falasco, Nicolussi Caviglia (Perugia), Morra, Chiosa, Toscano, Sernicola, Eramo, Mazzitelli, Rodriguez, Paolucci (Virtus Entella), Mezavilla, Calvano, Di Gennaro, Provedel, Tonucci, Di Mariano, Elia (Juve Stabia), Zampano, Maiello (Frosinone)

Autoreti: 1 Tuia (pro Pisa), Luperini, Crociata (pro Ascoli), Ghiringhelli (pro Benevento), Pinato (pro Venezia), Calò, Mustaccio (pro Pordenone), Pucino, Frare, Coulibaly (pro Virtus Entella), Veseli (pro Trapani), Benedetti (pro Livorno), Valentini, Jaroszynski (pro Crotone), Cotali (pro Cittadella), Scognamiglio (pro Spezia), Pagliarulo (pro Empoli), Padoin (pro Cremonese)