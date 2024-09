Chiavari, sabato appuntamento con Scherma in Piazza

Chiavari. Sabato 21 settembre, nell’ambito del percorso di avvicinamento agli Europei Assoluti di Genova (14-19 giugno 2025), Chiavari ospita la manifestazione Scherma in Piazza.

Dalle 18:30 alle 20, in piazza Matteotti, si tornerà con la mente e il cuore all’emozionante Olimpiadi di Parigi 2024. Stella della serata sarà Giulia Rizzi, campionessa olimpica di spada femminile a squadre e pronta a scendere in pedana in una speciale staffetta insieme ai migliori atleti liguri. La scherma, a Chiavari, sarà anche fortemente inclusiva con la partecipazione di ragazze e ragazzi dell’ANFFAS Chiavari coinvolti dalla Chiavari Scherma.

Gli Europei “Genova 2025”, realizzato con il supporto della FIS, sono sostenuti da Regione Liguria e Comune di Genova, patrocinati da Coni e Sport e Salute. Partner degli Europei 2025 sono Costa Edutainment, ERG, Saar Depositi Portuali, Toyota, Gruppo Spinelli, Iveco, Silomar, Riberti, Columbus Informatica e Convention Bureau Genova.