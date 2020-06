Nuovo ponte, il commissario Bucci punta all’inaugurazione il 1 agosto

Genova. La data ufficiale ovviamente non c’è ancora perché se il nuovo ponte sarà terminato fra poco e il collaudo dovrebbe essere completato entro il 20 luglio ancora non ci sono tempi certi per i passaggi burocratici che consentano di riconsegnare il ponte e renderlo percorribile. E la struttura commissariale non vorrebbe certo inaugurare un ponte su cui poi non possano transitare le auto.

Ma il giorno il commissario Bucci l’avrebbe scelto: il 1 agosto. “Ma non dipende da me” ricorda il sindaco commissario: “I tempi tecnici ci sono ma è il ministero che mi deve dare l’ok al collaudo e dirmi a chi consegnare il ponte”.

Se l’inaugurazione sarà il 1 agosto, il giorno prima, cioè il 31 luglio si terrà il concerto del teatro Carlo Felice voluto dalla struttura commissariale. La cerimonia sarà comunque concordata con i parenti delle vittime che si riuniranno in un’assemblea questo giovedì per decidere se e come partecipare alla cerimonia di inaugurazione. La struttura commissariale vuole proporre ai parenti di partecipare da una una postazione defilata perché loro la passeggiata sul ponte non la vogliono certamente fare. Tra l’altro anche il presidente Mattarella aveva lanciato nei giorni scorsi un monito a una cerimonia sobria e unitaria.

Per i parenti delle vittime l’appuntamento resta quello del 14 agosto: a tre anni dalla tragedia i 43 morti del crollo di ponte Morandi saranno ricordati nella piazza del Memoriale che è in via di costruzione e “sarà pronta entro il 20 luglio” ha detto il sindaco.

Il 27 luglio ci sarà invece il concerto voluto dai costruttori di Webuild, sarà un evento privato dedicato alle maestranze con l’accademia di Santa Cecilia.