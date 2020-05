Genova. Quattro arresti per spaccio e 55 dosi di sostanze stupefacenti sequestrate tra cocaina, eroina e hashish. Ancora: 235 persone identificate, con 15 sanzionati per ubriachezza molesta e 12 per il mancato rispetto della normativa Covid.

E’ il bilancio della maxi operazione dei carabinieri che ieri a partire dalle 19 hanno passato al setaccio i vicoli della città vecchia dopo i numerosi esposti degli abitanti su spaccio, degrado, assembramenti di ubriachi che infastidiscono passanti e abitanti.

di 5 Galleria fotografica Controlli dei carabinieri alla Maddalena









Sessanta i militari impiegati e coordinati dal comando provinciale di Genova, la moggior parte in borghese. Fondamentale l’ausilio di due unità cinofile che hanno portato al sequestro e all’individuazione degli spacciatori. Uno spaccio che si conferma concentrato soprattutto nella zona tra Pré e vico Mele da dove in questi mesi sono partite le maggiori segnalazioni da parte dei cittadini.