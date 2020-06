Cocaina in centro storico, maxi operazione dei carabinieri: una ventina di arresti

Genova. I carabinieri del comando provinciale di Genova stanno eseguendo dall’alba di questa mattina un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 18 persone per spaccio di sostanze stupefacenti.

I destinatari della misura, emessa dal gip di Genova sono tutti stranieri, in gran parte senegalesi accusati a vario di titolo di spaccio e detenzione di cocaina

Nel corso dell’indagine i militari dell’arma avevano effettuato 33 arresti in flagranza e sequestrato circa 9 mila dosi di cocaina/crack e un’ingente somma di denaro.

Al momento i destinatari di ordinanza individuati e arrestati dai militari sono 15, altri sarebbero in questo momento in arresto in flagranza di reato.

I dettagli dell’operazione saranno divulgati con un comunicato stampa che verrà consegnato unitamente ad un video alle ore 11 odierne presso il comando provinciale a Forte San Giuliano.