Quarto Alta, in arrivo un centro di trasbordo rifiuti Amiu: presto i lavori

Genova. Novità in vista sul fronte della gestione dei rifiuti nel quartiere di Quarto, nel levante cittadino. Amiu ha pubblicato un bando di gara per la realizzazione di un centro di trasbordo dei rifiuti in via Degli Anemoni.

Da tempo si parla della realizzazione di un’isola ecologica nella zona, opzione mai del tutto accettata dai residenti, e qualche mese fa il presidente del municipio Levante Carleo aveva spiegato ai cittadini che l’amministrazione aveva allo studio due possibilità.

L’avviso pubblico per manifestazione d’interesse riguarda un affidamento diretto. La scadenza per partecipare è il 5 marzo e l’importo dei lavori vale 58 mila euro più iva. Lo spazio servirà per smaltire i rifiuti differenziati attraverso l’installazione di cassoni scarrabili.

I lavori dovranno svolgersi, una volta assegnati, in quaranta giorni e prevedono pulizia, demolizioni, la realizzazione di una rete di smaltimento delle acque, una ripavimentazione, una sistemazione dell’area e naturalmente la rimozione del cantiere.