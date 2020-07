Genova. Brutta “sorpresa” per i cittadini di Quarto, che questa mattina hanno trovato un cartello stradale che annuncia l’imminente inizio dei lavori propedeutici alla installazione e apertura di un centro di trasbordo rifiuti di Amiu.

La struttura sarà realizzata nel piccolo parcheggio in cima a via dei Ciclamini, a pochi passi da via degli Anemoni: da domani mattina, quindi, apriranno i cantieri per la sistemazione del fondo e del sistema di capatazione delle acque.

Un notizia che ha colto di sorpresa molti cittadini della zona, ma che era nota dallo scorso febbraio, anche se poi l’emergenza Covid aveva interrotto le pratiche: la realizzazione costerà circa 58 mila euro e permetterò di installare i classici cassoni scarrabili utilizzati per la raccolta differenziata.

Accese le proteste dei residenti: sui gruppi social, in particolare quello del Comitato “Noi che in Via delle Campanule piantiamo Alberi non Autorimesse”, già sul piede di guerra per l’ipotesi di costruzione di una rimessa dei filobus, sulla base del nuovo Pums, ha chiesto chiarimenti immediati, preparandosi per una nuova protesta.