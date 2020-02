In questo finale di inverno, la bella stagione ha già fatto capolino più di una volta, ma come si dice “una rondine non fa primavera”. È quello che deve avere pensato mister Pampolini alla fine della trasferta delle Ladies di Campomorone a Torino. Le biancoblù escono sconfitte per 2-1 contro una squadra, quella granata onesta e ben costruita che aggancia così proprio le liguri a quota 34 punti.

Torino che fa poco, crea ancora meno, ma è letale nelle occasioni che servono, cosa che non fanno le Ladies che sbagliano un calcio di rigore con chi non ti aspetti , ovvero Caterina Bargi che manda la palla sul palo e poi il portiere para. Nella ripresa un calcio di punizione di Favole sblocca la contesa in favore delle torinesi. Pronta la risposta ligure con Tortarolo che riesce a superare stavolta l’estremo difensore granata, ma Sodini riesce a rimettere davanti le piemontesi che alla fine si dimostrano ciniche e meglio disposte difensivamente. Prossimo impegno per le biancoblù sarà la gara interna contro l’Alessandria,per cercare di ripartire e trovare la quadra giusta di una stagione fatta di troppi alti e bassi.