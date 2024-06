Giovane volpe salvata da un garage: ora lotta per la vita al cras

Campomorone. Disavventura a lieto fine per la giovane volpe arrivata al cras di Campomorone nei giorni scorsi. L’animale si era intrufolato in un garage, forse attirato dal cibo presente nelle ciotole a disposizione dei gatti, e vi è rimasta intrappolata, impaurita e debilitata dai parassiti.

A chiamare gli operatori dell’Enpa è stato il proprietario del garage, che ha provato inutilmente a fare uscire la volpe. Una volta recuperata in sicurezza è stata trasferita al cras dove è stata sottoposta a esami che hanno evidenziato, oltre all’estrema magrezza e alla disidratazione, una infestazione da vermi intestinali e diverse ferite dovute con tutta probabilità a uno scontro con un altro animale.

“Non ci stupisce che sia ancora adesso molto abbattuta – fanno sapere dal cras, che sta affrontando una stagione di super lavoro per le nascite di selvatici – Infatti, nonostante sia stata sottoposta subito alle terapie del caso la nostra femmina, che pesava poco più di 3 kg ed era praticamente pelle e ossa all’arrivo al Cras, avrà bisogno di tempo per riacquistare peso, forze e muscolatura”.

Gli operatori dell’Enpa stanno impiegando tutte le risorse e le energie a disposizione per salvarla: non è ancora fuori pericolo, ma la buona notizia è che sta rispondendo molto bene alle cure, e che con alimenti specifici, ricostituenti e vitamine sta recuperando le forze.

L’ennesimo ospite arrivato negli ultimi mesi al cras, che a maggio ha festeggiato otto anni di attività snocciolando alcuni numeri: “In questi otto anni abbiamo accolto più di 15.000 animali selvatici – è il bilancio del centro d Campomorone – Dai più comuni come tortore, merli, gazze e gabbiani, ai più rari e inaspettati come puzzole, donnole, gufi reali, bianconi e grifoni. Passando per ricci, caprioli, volpi, faine, tassi, pipistrelli, rapaci diurni e notturni, e tantissimi altri. Tantissime gioie, liberazioni e soddisfazioni, ma anche tanti dolori e tanti momenti difficili tra perdite, decessi e le tantissime situazioni orribili in cui questi animali si sono ritrovati a causa delle attività umane, della noncuranza, della cattiveria e dell’ignoranza”.