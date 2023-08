Cucciolo di volpe “fa irruzione” nel campeggio degli scout: salvato dai ragazzi

Genova. Disavventura finita al meglio per un cucciolo di volpe che, nei giorni scorsi, si è rifugiato in una delle tende di un campo scout allestito a Rezzoaglio, nell’entroterra genovese: l’animale, avvistato dai ragazzi, è stato preso in consegna dai volontari dell’Enpa di Campomorone, che lo terranno in osservazione e sottoporranno a cure prima di rimetterlo in libertà.

La volpe da giorni si aggirava intorno alle tende, come hanno spiegato dall’Enpa stessa: “Probabilmente il luogo del campeggio era la zona prescelta dalla madre per la tana – raccontano i volontari – Questo giovanotto, magro e parassitato, vagabondava forse nelle sue prime esplorazioni in solitaria e aveva preso l’abitudine di aggirarsi nel campeggio in cerca di cibo, chiaramente abituato a mendicare: una pessima abitudine che alle volpi non deve essere mai data. Sicuramente cercava cibo facile, e si sa che i cuccioli non riconoscono ancora del tutto i pericoli”.

Nel suo girovagare, il cucciolo ha finito per rintanarsi all’interno di una tenda, ed è lì che lo hanno trovato gli scout. A quel punto è partita la chiamata al Cras, e sul posto sono arrivati i volontari, che lo hanno recuperato e preso in consegna. Molto magro, disidratato e affetto da parassiti, è stato affidato alle cure dei veterinari del centro di Campomorone, che si occuperanno di lui sino a quando non arriverà il momento di restituirlo ai boschi: “Ora è al sicuro, curato dai nostri veterinari – confermano dall’Enpa – sta mangiando regolarmente cibo sano e presto sarà spostato ai recinti anche lui per prepararsi alla vita selvatica, ovviamente in zona interdetta alla caccia. Ringraziamo gli scout per la loro tempestiva segnalazione e collaborazione. È davvero bello vedere ragazzi che hanno a cuore il destino degli animali”.