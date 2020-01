Maxi verifica Amt, a Sampierdarena un passeggero su sei non paga il biglietto

Genova. Un passeggero su sei è stato trovato senza regolare titolo di viaggio nella zona di Sampierdarena. È l’esito della verifica intensiva settimanale svolta da Amt contro l’evasione sui mezzi pubblici.

Alla fermata di via Avio, a servizio delle linee 18, 62 e 63, i controlli sono stati effettuati dalle 14.00 alle 17.00 da 14 verificatori, in collaborazione con agenti della polizia municipale. Durante le attività di verifica sono stati controllati complessivamente 560 passeggeri riscontrando 85 situazioni irregolari per un tasso di evasione pari al 15%. Degli 85 sanzionati 11 hanno pagato subito ai verificatori la multa di 41,50 euro.

La presenza della polizia locale è particolarmente richiesta da Amt nelle verifiche in cui l’esperienza maturata indicava tassi di evasione più elevati, in modo da identificare meglio i trasgressori e prevenire le false dichiarazioni. Le verifiche intensive proseguiranno anche nelle prossime settimane.